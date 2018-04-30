Никол Пашинян официально выдвинут кандидатом в премьеры Армении

Как сообщил член фракции Арарат Мирзоян, сегодня «Елк» проведёт встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партией . Мирзоян выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Пашиняна

Ранее сам лидер оппозиции попросил демонстрантов временно отказаться от акций протеста, отметив, что «наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях».

«С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить информацию о предстоящих выборах», — пояснил Пашинян.