Нас шпынять не надо: апрельские тезисы Лукашенко

Накануне майских праздников белорусский лидер обратился с Посланием к народу и парламенту. Президент Александр Лукашенко перечислил свои важные принципы, передает телеканал «МИР 24».

«НАС ШПЫНЯТЬ НЕ НАДО» Александр Лукашенко: Россияне. Я их откровенно критикую за то, за это. Но надо правду сказать, они и помогают. А кто еще помог? Россияне и китайцы, все! Как только с европейцами начинаем разговаривать, они начинают: смертная казнь и так далее. Постоянные условия: мы вам это дадим, когда вы вот это сделаете. Вы знаете, нас шпынять не надо, такая дружба и сотрудничество нам не нужны. А Россия Китай нам такие условия не ставили никогда. { Мировой эксклюзив

Интервью Александра Лукашенко

«ЛИМИТ ИСЧЕРПАН» Александр Лукашенко: Должны исходить только мирные инициативы и разговоры, чтобы весь мир видел в нас настоящих миролюбивых людей, хлебнувших это горе сполна. Я уже говорил: лимит революций и войн мы исчерпали, давно. Нам это не надо.

«ВЛАСТЬ ПОМЕНЯТЬ ПРОСТО» Александр Лукашенко: Я никогда не поставлю вас, специаластов, судей и народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую-то личность. Зачем менять основы страны, ломать страну под личность? А если потом личность сломается, что?! То и произошло. Я желаю армянскому народу, чтобы они не увлеклись этой ситуацией. Потому что власть поменять просто. Но потом ведь надо давать результат.

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