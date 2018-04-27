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Пашинян потребовал свободы для политзаключенных
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Пашинян потребовал свободы для политзаключенных 

Вестник Кавказа 27 апреля 2018
Специализированные неправительственные организации должны определить, кто в Армении является политзаключенным. Об этом заявил лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что таких лиц необходимо освободить.
"Политзаключенные в Армении должны быть освобождены. Но определить, кто именно политзаключенный, должны специализированные общественные организации. Но в целом, я считаю, в стране необходимо восстановить общественное согласие", — призвал оппозиционер.
Требуя свободы для узников совести, Пашинян не стал уточнять, являются ли политическими заключенным члены вооруженной группы, захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване. Ранее армянская оппозиция требовала освободить участников вооруженного захвата в 2016 году здания патрульно-постовой службы в армянской столице, напоминает РИА Новости.
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