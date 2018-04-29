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Лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны
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Лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны 

Газета.Ru 29 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном внутриполитическую ситуацию. Об этом политик написал в своем фейсбуке.
"Встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Мы обсудили последние события во внутренней политической ситуации и пути их решения", — написал Пашинян.
Подробностей переговоров политик не привел.
Ранее сообщалось, что врио премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном. Он посчитал, что такие переговоры не будут продуктивными, так как оппозиция будет «диктовать повестку». Также ранее Пашинян поделился своими взглядами на отношения Армении с Россией.
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