Лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны

"Встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Мы обсудили последние события во внутренней политической ситуации и пути их решения", — написал Пашинян.

Подробностей переговоров политик не привел.