В полиции заявили, что на улицах Еревана нет «сотрудников в штатском»

ЕРЕВАН , 29 апр — РИА Новости . Полиция Армении опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что переодетые в гражданское полицейские проводят «разъяснительные работы» с протестующими, заявив, что службу в Ереване несут только сотрудники в форме.

"Участники близ одного торговых центров в Ереване заявили через СМИ, что с ними «разъяснительные работы» проводят полицейские «в штатском». Полиция официально заявляет, что безопасность участников акций обеспечивают лишь сотрудники в полицейской форме", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Николом Пашиняном фракции «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока «Царукян» — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — девять, бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» — семь.