Эксперт: Саргсян перегнул с задержанием оппозиционеров

"Мне кажется, что последней каплей стало задержание депутатов. Я не думаю, что Никол Пашинян — это чрезмерно популярная фигура в Армении. Я не думаю, что он рассматривается, как глава государства в будущем кем бы то ни было. Но, мало того, что Саргсян обещал уйти, а не ушел, так он еще и задерживает депутатов.

Это переводит ситуацию из русла обычного для Армении политического протеста, в русло выяснения вопросов о том, что собственно властям позволено, что Саргсяну позволено. Люди решили, что это с его стороны перебор. Это вызвало стихийный рост протестов и закончилось в итоге так, как закончилось. Передавил, пережал", — отметил эксперт.

Глава правительства Армении Серж Саргсян ушел в отставку спустя неделю после вступления в должность. Против его назначения активно выступала оппозиция, которую возглавляет лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и один из лидеров партийного альянса «Елк» Никол Пашинян.