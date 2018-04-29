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Мать Саргсяна умерла в день его отставки
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Мать Саргсяна умерла в день его отставки 

Газета.Ru 45 минут назад
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил соболезнования бывшему президенту Армении в связи со смертью его матери, передает НСН.
"Я хотел быть выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения", — сказал Затулин.
23 апреля бывший президент Армении Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра после массовых протестов против его назначения. Одной из причин его ухода могла быть смерть матери, Норы Саргсян.
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