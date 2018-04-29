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В Совфеде обвинили Лукашенко в постоянном недовольстве Россией
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В Совфеде обвинили Лукашенко в постоянном недовольстве Россией 

Газета.Ru 50 минут назад
Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский рассказал, с чем связаны ограничения в отношении белорусских поставщиков молочной продукции, на которые указал президент Белоруссии, передает НСН.
"Мы и так в нефтепродуктах ему (Александру Лукашенко) уступаем, и по сельхозтехнике и сельхозпродукции у него преференции, он использует наш рынок. Мне кажется, что и так Белоруссия очень много получает от нашей страны.
Но Батьке что не дай, ему все мало. Это старая практика — постоянно быть недовольным, чтобы пытаться что-то у нас выторговать. «Дали одно, а дайте еще!». Это уже обычная для Белоруссии манера поведения", — заявил сенатор.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попытках блокировать доступ белорусских продуктов на рынок. В послании Национальному собранию он заявил о «баталиях», которые происходят между странами на рынке молочной и мясной продукции.
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