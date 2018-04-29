В Совфеде обвинили Лукашенко в постоянном недовольстве Россией

"Мы и так в нефтепродуктах ему ( Александру Лукашенко ) уступаем, и по сельхозтехнике и сельхозпродукции у него преференции, он использует наш рынок. Мне кажется, что и так Белоруссия очень много получает от нашей страны.

Но Батьке что не дай, ему все мало. Это старая практика — постоянно быть недовольным, чтобы пытаться что-то у нас выторговать. «Дали одно, а дайте еще!». Это уже обычная для Белоруссии манера поведения", — заявил сенатор.