Пашинян заявил, что Россия останется ключевым партнером Армении при любом правительстве

"Конечно, — сказал он, отвечая на вопрос, продолжает ли Россия оставаться ключевым партнером Армении. — Я могу гарантировать, что вообще в видимом будущем в Армении не будет никакого правительства, которое скажет что-то другое".

"Мы не собираемся делать резких геополитических движений", — добавил Пашинян.