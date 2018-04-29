Пашинян заявил, что Россия останется ключевым партнером Армении при любом правительстве 

ТАСС, 29 апреля. Лидер протестного движения Армении Никол Пашинян уверен, что Россия останется ключевым партнером Армении при любом правительстве. Такое мнение он высказал в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ в воскресенье.
"Конечно, — сказал он, отвечая на вопрос, продолжает ли Россия оставаться ключевым партнером Армении. — Я могу гарантировать, что вообще в видимом будущем в Армении не будет никакого правительства, которое скажет что-то другое".
"Мы не собираемся делать резких геополитических движений", — добавил Пашинян.