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Лидер оппозиции Армении потребовал освободить политзаключенных
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Лидер оппозиции Армении потребовал освободить политзаключенных 

РИА Новости 27 апреля 2018
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Специализированные неправительственные организации должны определить, кто в Армении является политзаключенным, чтобы освободить таких лиц, заявил в пятницу журналистам лидер протестного движения Никол Пашинян.
"Политзаключенные в Армении должны быть освобождены. Но определить, кто именно политзаключенный, должны специализированные общественные организации. Но в целом, я считаю, в стране необходимо восстановить общественное согласие", — сказал Пашинян.
При этом он не стал уточнять, являются ли политическими заключенным члены вооруженной группы, захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване.
Ранее армянская оппозиция потребовала освободить участников вооруженного захвата в 2016 году здания патрульно-постовой службы в Ереване.
Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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