Ещё
В Ереване колонна протестующих устроила шествие по центральным улицам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ереване колонна протестующих устроила шествие по центральным улицам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Многотысячная колонна протестующих в воскресенье выдвинулась с площади Франции по проспекту Месропа Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, к колонне присоединится лидер оппозиции Никол Пашинян. Впереди колонны идет оркестр, протестующие бьют в барабаны и играют на духовых инструментах. Оппозиционеры несут национальные флаги Армении. Автомобилисты встречают колонну приветственными сигналами.
По словам участников шествия, они намерены пройти по центральным улицам и в 19.00 (18.00 мск) начать митинг на площади Республики.
С колонной идет также небольшое количество полицейских.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
В Ереване оппозиционеры перекрыли проезд к центрально площади города Президент Армении назвал ситуацию в стране опасной В полиции заявили, что на улицах Еревана нет "сотрудников в штатском"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно274
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас79
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера180
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына78
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами797
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение