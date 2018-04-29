В Ереване колонна протестующих устроила шествие по центральным улицам

ЕРЕВАН , 29 апр — РИА Новости . Многотысячная колонна протестующих в воскресенье выдвинулась с площади Франции по проспекту Месропа Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, к колонне присоединится лидер оппозиции Никол Пашинян . Впереди колонны идет оркестр, протестующие бьют в барабаны и играют на духовых инструментах. Оппозиционеры несут национальные флаги Армении . Автомобилисты встречают колонну приветственными сигналами.

По словам участников шествия, они намерены пройти по центральным улицам и в 19.00 (18.00 мск) начать митинг на площади Республики.

С колонной идет также небольшое количество полицейских.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.