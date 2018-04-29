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Бунтовщики блокировали центр Еревана
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Бунтовщики блокировали центр Еревана 

News.ru 27 минут назад
В центре Еревана вновь проходит масштабная акция протеста: её участники заблокировали проезд к площади Республики, они патрулируют площадь на машинах, ездят вокруг и сигналят.
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