В Ереване возобновились акции протеста 

Люди после двухдневного перерыва снова вышли на улицы против правящей Республиканской партии, пишет РБК. Протестующие колоннами по несколько сотен человек ходят по улицам и живой цепью перекрывают проезжую часть. Акции протеста начались в стране еще 13 апреля против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протестующим удалось добиться того, что 23 апреля политик ушел в отставку. Сейчас сторонники оппозиции продолжают митинговать, чтобы добиться прихода к власти своего лидера Никола Пашиняна.