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В Ереване возобновились акции протеста
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В Ереване возобновились акции протеста 

Авторадио 31 минуту назад
Люди после двухдневного перерыва снова вышли на улицы против правящей Республиканской партии, пишет РБК. Протестующие колоннами по несколько сотен человек ходят по улицам и живой цепью перекрывают проезжую часть. Акции протеста начались в стране еще 13 апреля против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протестующим удалось добиться того, что 23 апреля политик ушел в отставку. Сейчас сторонники оппозиции продолжают митинговать, чтобы добиться прихода к власти своего лидера Никола Пашиняна.
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