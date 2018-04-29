Пашинян заявил, что его исключили из университета по политическим мотивам

"В 1991 год поступил в Ереванский госуниверситет, а в 1995 году, на пятом курсе за пару дней до выпускных экзаменов решением ректората был исключен из университета. У этого решения были политические мотивы, связанные с моей журналистской деятельностью, рядом моих статей в прессе. Мне предложили написать покаянное письмо, но я сразу отказался", — написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что прошел весь курс обучения с отличием, выложив в сеть свою зачетную книжку. Пашинян учился на отделении журналистики филфака ЕГУ.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.