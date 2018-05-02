Лидер армянской оппозиции Пашинян призвал своих сторонников прекратить акции протеста в преддверии новых выборов премьера

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после того, как заручился поддержкой парламентских партий на предстоящих выборах премьер-министра, а правящая Республиканская партия Армении (РПА) пообещала не выдвигать своего кандидата, призвал своих сторонников прекратить акции протеста, передает

News.am Выступая на митинге

на площади Республики в центре Еревана , Пашинян призвал единомышленников не проводить массовые акции в четверг, 3 мая, и дождаться 8 мая, когда пройдут новые выборы премьера. После того, как 1 мая лидер оппозиции не смог заручиться поддержкой большинства депутатов парламента, в следующий раз ему потребуется набрать всего 1/3 голосов.

В это же время Пашинян подчеркнул, что оппозиционеры «не должны терять бдительность и извлечь хороший урок» из сложившейся ситуации в стране. «Завтра меня официально назначат депутатом Национального собрания в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении», — объявил он.

Пашинян также отметил, что «своим поведением» во время обсуждений в Национальном собрании РПА преследовала три цели. По его словам, в правящей партии надеялись на то, что народ изменит свою точку зрения, но это не сработало.

"Они надеялись, что своим поведением разозлят народ и смогут на этом фоне организовать провокации. Это также не сработало", — пояснил Пашинян. В РПА также надеялись, что народ разочаруется и число участников акций протеста сократится, но и это предсказание не сбылось, отметил оппозиционный лидер.

"Пашинян сегодняшние акции протеста были беспрецедентными. В стране не было ни одной открытой дороги", — резюмировал Пашинян и добавил, что к акциям протеста присоединилась группа китайских туристов.

Ранее, 2 мая, глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что правящая партия решила не выдвигать кандидата на предстоящих выборах премьер-министра, однако поддержит кандидата, представленного 1/3 депутатов. В свою очередь, глава фракции «Царукян» Гаик Царукян заявил о намерении поддержать «кандидата от народа».

Накануне парламент Армении

не смог избрать

главу оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против — 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать правящая Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

После голосования Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги. По его словам, Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера начнутся столкновения. «Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии», — сказал политик.