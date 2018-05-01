Лидер армянской оппозиции объявил транспортную блокаду 

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после неудачи на выборах премьер-министра призвал своих сторонников заблокировать все дороги, а также аэропорт и железные дороги. Об этом он заявил на митинге в Ереване, передает «Интерфакс».
«С завтрашнего дня [2 мая] начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — объявил политик.
1 мая депутаты Национального собрания Армении проголосовали по вопросу выборов нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Пашинян, но он получил только 45 голосов при необходимых для победы 53. Новое голосование должно состояться в течение семи дней с даты первого, в случае повторного провала парламент должен быть распущен.