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Лидер армянской оппозиции объявил транспортную блокаду
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Лидер армянской оппозиции объявил транспортную блокаду 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после неудачи на выборах премьер-министра призвал своих сторонников заблокировать все дороги, а также аэропорт и железные дороги. Об этом он заявил на митинге в Ереване, передает «Интерфакс».
«С завтрашнего дня [2 мая] начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — объявил политик.
1 мая депутаты Национального собрания Армении проголосовали по вопросу выборов нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Пашинян, но он получил только 45 голосов при необходимых для победы 53. Новое голосование должно состояться в течение семи дней с даты первого, в случае повторного провала парламент должен быть распущен.
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