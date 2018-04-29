Ещё
В Ереване началось шествие протестующих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ереване началось шествие протестующих 

Газета.Ru 16 минут назад
В Ереване началось шествие протестующих от станции метро «Еритасардакан» к Ереванскому государственному университету, передает РИА «Новости».
Сообщается, что основную часть демонстрантов составляют студенты, впереди идут люди, одетые в белые халаты. Собравшиеся выкрикивают лозунги направленные против Республиканской партии Армении. Митингующие планируют пройти до здания Ереванского государственного университета, после чего пройти к медицинскому, аграрному и политехническому университетам. Шествие завершится на площади Франции, где в 15.00 мск появится лидер оппозиции Никол Пашинян, после чего протестующие пройдут к площади Республики, где в 17.00 начнется митинг оппозиции.
Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов, ситуация оценивается как спокойная.
Ранее лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны.
Газета.Ru: последние новости
К протестующим в Ереване присоединились люди в военной форме Президент Армении начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами Лидера оппозиции Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы25
Порошенко похвастался победой «украинского» флота415
ФСБ обратилась к украинским браконьерам145
Сели все: гаишников покарали за прокурора592
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»150
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение