Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера Армении 

ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции «Елк» кандидатом в премьер-министры страны, сообщил журналистам в понедельник член фракции Арарат Мирзоян.
"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня «Елк» проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", — сказал Мирзоян.
Парламентарий выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Пашиняна.