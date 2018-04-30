Ещё
Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера Армении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции «Елк» кандидатом в премьер-министры страны, сообщил журналистам в понедельник член фракции Арарат Мирзоян.
"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня «Елк» проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", — сказал Мирзоян.
Парламентарий выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Пашиняна.
РИА Новости: последние новости
США поддержали усилия Саркисяна по налаживанию диалога в Армении Митинг оппозиции в армянском Ванадзоре завершился шествием Саркисян назвал членство в ЕАЭС коренным интересом Армении
Комментарии  Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО80
«Россия должна отдать мост»257
Россию обвинили в еще одном отравлении95
Россиян избавят от налога на недвижимость79
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии305
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение