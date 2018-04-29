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Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана
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Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян в воскресенье призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Я призываю всех наших сторонников с 12:00 [11:00 мск] блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин", — заявил Пашинян. Он также добавил, "что внутриполитический кризис в стране близок к разрешению".
"Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 [18:00 мск] я объявляю митинг на площади Республики", — отметил Пашинян.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции — "Блок Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.
Пашинян (депутат парламента от фракции "Елк") станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, "Елк" — девятью, "Дашнакцутюн" — семью. Еще 31 место у блока "Царукян".
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