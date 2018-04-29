Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян в воскресенье призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана . Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Я призываю всех наших сторонников с 12:00 [11:00 мск] блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин", — заявил Пашинян. Он также добавил, "что внутриполитический кризис в стране близок к разрешению".

"Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 [18:00 мск] я объявляю митинг на площади Республики", — отметил Пашинян.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян , в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции — "Блок Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.