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Лукашенко утвердил соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности
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Лукашенко утвердил соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил соглашение о сотрудничестве стран-участниц ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. В пресс-службе отметили, что соглашение было подписано в Минске 30 ноября 2017 года на саммите организации.
"Документ направлен на достижение целей и решение задач, изложенных в стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года. Целью соглашения является развитие взаимодействия сторон в интересах обеспечения информационной безопасности стран ОДКБ", — поясняется в сообщении.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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