Лукашенко утвердил соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил соглашение о сотрудничестве стран-участниц ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. В пресс-службе отметили, что соглашение было подписано в Минске 30 ноября 2017 года на саммите организации.

"Документ направлен на достижение целей и решение задач, изложенных в стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года. Целью соглашения является развитие взаимодействия сторон в интересах обеспечения информационной безопасности стран ОДКБ", — поясняется в сообщении.