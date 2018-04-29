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Армянская оппозиция встретилась с правящей элитой
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Армянская оппозиция встретилась с правящей элитой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер оппозиции Армении, депутат Никол Пашинян в ночь на воскресенье провел встречу с президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом сообщил сам оппозиционер.
≥≥ Пашинян обсудил с Католикосом всех армян ситуацию в стране
Они обсуждали внутриполитическую ситуацию в стране, передает «Интерфакс».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.
Добавим, что Пашинян выдвинул свою кандидатуру на пост премьера. Правящую Республиканскую партию вынудили своего кандидата вместо Саргсяна не выдвигать.
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