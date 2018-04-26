Лидер оппозиции призвал прекратить блокаду улиц в Ереване

ЕРЕВАН , 26 апреля. / ТАСС /. Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян призвал в четверг своих сторонников не блокировать улицы и дороги столицы.

"Не надо перекрывать улицы. Нужно восстановить нормальное движение транспорта. Важно уделять пристальное внимание случаям нарушения порядка, а также пресекать действия водителей автомобилей без госномеров", — сказал Пашинян. Из-за блокировки дорог он не смог вовремя приехать на митинг в центре Еревана, объяснил депутат в своем видеообращении в Facebook. «Порядок важнее всего», — заявил лидер оппозиции.

Площадь Республики в четверг вновь наполняется сторонниками оппозиции. Корреспондент ТАСС стали очевидцами того, как активисты уже в 10 часов по местному времени (09:00 мск) начали собираться в центре города для перекрытия дорог. Перекрывают улицы локально и не больше чем на час — полтора, после чего люди с флагами и громкими возгласами идут дальше. Водители автомобилей узнают, что у них на пути «революция», когда видят армянские триколоры и людей из-за других машин, стоящих в пробке.

Участники акций по-разному подходят к их проведению. Один водитель рассказал корреспонденту ТАСС, что ему удалось уговорить пикетчиков пропустить его в роддом с беременной женой. Ему открыли дорогу, и вслед за ним в образовавшуюся брешь протиснулись еще с десяток авто. Другому ереванцу повезло меньше: он ехал в больницу к супруге, однако протестующие отказались его пропустить.

"Конечно, бизнес страдает, — посетовал один из местных таксистов. — Вчера до дома еле доехал и, думаю, больше никуда не поеду".