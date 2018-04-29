Китайские журналисты совершат пресс-тур по Беларуси

Минск , 29 апреля / Синьхуа / — Представители средств массовой информации КНР совершат пресс-тур по Беларуси 29 апреля — 4 мая. Об этом сообщил Дом прессы Беларуси.

Целью мероприятия станет продвижение белорусских товаров на китайский рынок, содействие экспорту туристических услуг, укрепление отношений между двумя странами. Репортеры из Китая посетят достопримечательности, к примеру, побывают в Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирском замке.

На примере Национального художественного музея и Большого театра оперы и балеты они познакомятся с белорусским искусством. Гости побывают на ведущих белорусских предприятиях — производителях молочной и кондитерской продукции. Их познакомят с деятельностью «Савушкиного продукта» и «Коммунарки», а также медицинской отрасли. Они посетят Республиканскую больницу спелеолечения в Солигорске