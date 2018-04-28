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Пашинян заявил, что не возражает против блокирования железной дороги
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Пашинян заявил, что не возражает против блокирования железной дороги 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил, что не возражает против блокирования железнодорожных путей в рамках проводимых в республике акций протеста.
"С нами встречались члены делегации из города Алаверди (север Армении) и сказали, что хотят перекрыть железнодорожные пути. Хотите — перекрывайте", — заявил Пашинян на митинге своих сторонников в городе Ванадзор.
Он также сообщил, что в воскресенье с 11.00 мск по всей республике возобновляются акции протеста, блокируются дороги, в учебных заведениях объявляются забастовки. «Это все делается для того, чтобы парламент избрал премьер-министром кандидатом от народа», — сказал Пашинян.
По его словам, акции продолжатся также 30 апреля и 1 мая, когда в парламенте пройдет обсуждения вопроса об избрании премьера
Ранее пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян заявил РИА Новости, что их сторонники продолжат акции протеста несмотря на отказ правящей Республиканской партии Армении выдвигать своего кандидата на поста премьера страны. Он заявил, что РПА должна выразить четкую поддержку кандидату от народа.
В субботу вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что партия не будет выдвигать своего кандидата в премьеры, чтобы избежать конфронтации.
Ранее Пашинян заявлял, что премьером Армении должен стать «народный кандидат», который сформирует временное правительство до внеочередных выборов. Он подчеркнул, что готов сам возглавить кабин.
Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. Для избрания главы правительства требуется 53 голоса из 105. У РПА Национальном собрании 58 мандатов, блока «Царукян» — 31, возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — 9, бывшей коалиционной партии Дашнакцутюн —7.
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