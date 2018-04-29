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США похвалили армянского президента
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США похвалили армянского президента 

News.ru 52 минуты назад
Соединённые Штаты положительно относятся к усилиям президента Армении Армена Саркисяна наладить диалог между конфликтующими странами в стране, об этом заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
Политик уточнила, что США не упускают из внимания ситуацию в Армении. В своём сообщении Науэрт отметила, что американское правительство поддерживает «предпринимаемые офисом президента Саркисяна усилия по содействию диалогу между всеми сторонами».
«Как друг Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян», — приводит слова Науэрт РИА Новости.
Она также добавила, что США приветствуют «мирный характер демонстраций и считаем, что силы безопасности и те, кто осуществляет свое право на мирный протест, останутся приверженцами ненасилия в ближайшие дни».
Напомним, что акции протеста в Армении начались 13 апреля. Тогда оппозиционные силы выступили против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера. Протестующие обвиняли Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в Армении. 17 апреля лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции в стране». Несмотря на заявление демонстрантов, в этот же день парламент избрал Саргсяна главой кабинета министров. Однако 23 апреля Саргсян подал в отставку на фоне не утихающих акций протестов.
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