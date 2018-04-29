США похвалили армянского президента

Политик уточнила, что США не упускают из внимания ситуацию в Армении. В своём сообщении Науэрт отметила, что американское правительство поддерживает «предпринимаемые офисом президента Саркисяна усилия по содействию диалогу между всеми сторонами».

«Как друг Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян», — приводит слова Науэрт РИА Новости

Она также добавила, что США приветствуют «мирный характер демонстраций и считаем, что силы безопасности и те, кто осуществляет свое право на мирный протест, останутся приверженцами ненасилия в ближайшие дни».