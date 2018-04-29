США поддержали усилия Саркисяна по налаживанию диалога в Армении

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении. Как друг Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян", — следует из распространенного комментария.

В сообщение отмечается, что США «поддерживают предпринимаемые офисом президента Саркисяна усилия по содействию диалогу между всеми сторонами».

"Мы по-прежнему приветствуем мирный характер демонстраций и считаем, что силы безопасности и те, кто осуществляет свое право на мирный протест, останутся приверженцами ненасилия в ближайшие дни", — подчеркнула Науэрт.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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