Католикос всех армян призвал исключить столкновения в стране

Глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй призвал власти страны и оппозицию действовать в рамках закона и искать выход из кризиса путем переговоров.

"Призываем власти и оппозицию действовать в законных рамках, искать пути решения во взаимопонимании и согласии, исключить возможность столкновений", — отметил католикос всех армян. Он призвал не поддаваться на провокации и не позволять проявление ненависти, передает "Интерфакс"

Напомним, во вторник на специальном заседании Национального собрания Армении 55 из 102 присутствующих в зале депутатов проголосовали против кандидатуры руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна на пост премьера. Через семь дней должны состояться новые выборы председателя правительства.