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Католикос всех армян призвал исключить столкновения в стране
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Католикос всех армян призвал исключить столкновения в стране 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Мир24
Глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй призвал власти страны и оппозицию действовать в рамках закона и искать выход из кризиса путем переговоров.
"Призываем власти и оппозицию действовать в законных рамках, искать пути решения во взаимопонимании и согласии, исключить возможность столкновений", — отметил католикос всех армян. Он призвал не поддаваться на провокации и не позволять проявление ненависти, передает "Интерфакс".
Напомним, во вторник на специальном заседании Национального собрания Армении 55 из 102 присутствующих в зале депутатов проголосовали против кандидатуры руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна на пост премьера. Через семь дней должны состояться новые выборы председателя правительства.
Пашинян, выступая в Ереване на митинге на площади Республики, заявил, что в акцию гражданского неповиновения должны быть вовлечены все жители страны.
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