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Евросоюз указал народу Армении, что следует сделать в «интересах всех армян»
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Евросоюз указал народу Армении, что следует сделать в «интересах всех армян» 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Внешнеполитическая служба Евросоюза решила поделиться мнением о том, что, по мнению Брюсселя, следует предпринять властям республики и оппозиции «в интересах всех армян».
ЕС призвал все заинтересованные стороны к участию во «всеобъемлющем диалоге для демократического формирования нового правительства в соответствии с конституцией и в интересах всех армян», передает РИА «Новости».
«Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и те, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Накануне лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз. Днем ранее о готовности работать с новым кабмином Армении заявили США.
Между тем, по словам Пашиняна, Россия, США и Евросоюз не вмешиваются в происходящие в республике процессы, протесты являются «внутриармянским делом».
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