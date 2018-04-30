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ЕС подчеркивает важность диалога для формирования нового правительства Армении
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ЕС подчеркивает важность диалога для формирования нового правительства Армении 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 30 апреля. /ТАСС/. Европейский союз указал на важность диалога между всеми сторонами политического конфликта в Армении для формирования нового правительства в этой стране. Об этом говорится в заявлении посольства ЕС в республике.
"Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке усилий по продвижению процветающего и демократического общества в Армении. В этом контексте чрезвычайно важен диалог всех сторон для формирования нового правительства на основе конституции Армении", — говорится в заявлении ЕС. Также отмечается, что «Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Саркисяна в этом вопросе».
"По-прежнему важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы, демонстрировали сдержанность и ответственность", — подчеркивается в заявлении ЕС.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. 25 апреля распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».
Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая. Три фракции (блок «Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк») уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет своего кандидата.
Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей РПА обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».
ТАСС: последние новости
В Совфеде заявили, что все фракции парламента Армении хотят сохранить отношения с Россией Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении Пашинян: в протестах в Армении нет "ни капли антироссийских настроений"
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