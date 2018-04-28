Президент Казахстана назвал бурным развитие отношений с Китаем 

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В Беларуси прошел митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

А. Лукашенко о развитии Беларуси: наша задача -- быть открытыми для лучшего, цель -- расти быстрее других