Президент Казахстана назвал бурным развитие отношений с Китаем 

Астана, 28 апреля /Синьхуа/ — Президент Нурсултан Назарбаев в субботу в Астане назвал бурными торгово-экономические отношения Казахстана с Китаем.
"С Китайской Народной Республикой у нас очень бурно развиваются отношения. Мы государство, которое находится в центре материка, нет у нас выхода к морям, к дешевым транспортным артериям. Поэтому мы развиваем очень активно с Китаем отношения. И уже через Тихий океан, через Казахстан идут грузы, потому что мы построили железные, автомобильные дороги через весь Китай и Казахстан, Россию и Европу", — сказал Н. Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Он отметил, что Казахстан ежегодно на транзите перевозок планирует зарабатывать по 5 млрд долларов. —0—