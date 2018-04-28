Президент Казахстана констатировал утрату доверия между крупными державами

"Мы наблюдаем экономические санкции, протекционизм, терроризм, экстремизм, нестабильность в отдельных странах, а также вооруженные нападения на суверенные государства, что нарушает международное право, создает атмосферу неуверенности в завтрашнем дне всех жителей планеты", — сказал Н. Назарбаев сегодня на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он подчеркнул, что отсутствие доверия между ключевыми геополитическими игроками мира не позволяет решить проблемы безопасности.