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Президент Казахстана констатировал утрату доверия между крупными державами
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Президент Казахстана констатировал утрату доверия между крупными державами 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Астана, 28 апреля /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отсутствии доверия между крупными странами мира.
"Мы наблюдаем экономические санкции, протекционизм, терроризм, экстремизм, нестабильность в отдельных странах, а также вооруженные нападения на суверенные государства, что нарушает международное право, создает атмосферу неуверенности в завтрашнем дне всех жителей планеты", — сказал Н. Назарбаев сегодня на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Он подчеркнул, что отсутствие доверия между ключевыми геополитическими игроками мира не позволяет решить проблемы безопасности.
"Нет доверия между крупными странами мира, которые должны решать проблемы мира и согласия. Вопросы войны и мира должны решаться в стенах ООН, Советом безопасности, однако эти нормы тоже не соблюдаются. Это усугубляет проблему бедности, безработицы еще больше", — отметил Н. Назарбаев. —0—
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