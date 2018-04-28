Все парламентские партии Армении решили не выдвигать конкурентов лидеру оппозиции на выборы премьер-министра

Три из четырех парламентских партий Армении объявили о поддержке лидера оппозиции Никола Пашиняна на предстоящих выборах нового премьер-министра страны. Ранее правящая Республиканская партия Армении (РПА), контролирующая большинство мест в однопалатном парламенте страны (58 из 105),

отказалась

от выдвижения своей кандидатуры на голосование.

Представитель одной из старейших армянских партий «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян в субботу, 28 апреля, пообещал, что семь депутатов фракции поддержат Пашиняна. «Обсуждения с политическими силами, представленными в Национальном Собрании, до 30 апреля могут привести к общему знаменателю, поскольку важно не только совместно выбрать кандидата в премьер-министры, но и сформировать дорожную карту выхода страны из форс-мажора и найти правильное решение», — приводит его слова портал

"Новости Армении"

Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна , у которой второе место после РПА по числу мест в парламенте (31 из 105), также готова голосовать за Пашиняна. Об этом

рассказал источник, близкий к партии, и подтвердил один из соратников лидера армянской оппозиции.

Первой еще 25 апреля кандидатуру Пашиняна на пост нового премьер-министра страны

выдвинула

фракция «Елк». Накануне, 27 апреля, лидер оппозиции

объявил

о намерении оппозиции бойкотировать парламентские выборы в стране, если премьером не станет «кандидат от народа».

На следующий день правящая РПА приняла решение не выдвигать кандидата на пост премьер-министра. «Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и. о. премьера Армении Кареном Карапетяном . По результатам встречи час назад было принято такое решение. Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение», — объяснил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов

23 апреля оппозиция добилась ухода с поста премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Выборы нового главы кабинета министров назначены на 1 мая. Они проводятся открытым голосованием в парламенте.

Премьером Армении в соответствии с конституцией может стать кандидат, получивший не менее 53 из 105 (простое большинство) голосов депутатов однопалатного парламента.

Правящая Республиканская партия Армении согласна на досрочные парламентские выборы. Оппозиция требует избрать главой правительства Пашиняна. При этом фракция Республиканской партии имеет 58 мест в парламенте, оппозиционные «Елк» и «Дашнакцутюн» — девять и семь соответственно, у блока «Царукян» — 31 место.