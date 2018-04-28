Депутаты попросили патриарха Армении обратиться к народу

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Депутаты Госдумы обратились к главе Армянской апостольской церкви с просьбой призвать народ республики воздержаться от кровопролития и действовать в рамках конституции, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи с армянским патриархом.

"С патриархом мы встретили, поговорили. Мы его призвали… Мы сказали, что было бы хорошо вам призвать нацию к тому, чтобы не было крови, чтобы все оставалось в рамках конституции. Чтобы, не дай бог, никто не дал волю чувствам", — сказал Калашников.