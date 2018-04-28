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Депутаты попросили патриарха Армении обратиться к народу
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Депутаты попросили патриарха Армении обратиться к народу 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы обратились к главе Армянской апостольской церкви с просьбой призвать народ республики воздержаться от кровопролития и действовать в рамках конституции, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи с армянским патриархом.
"С патриархом мы встретили, поговорили. Мы его призвали… Мы сказали, что было бы хорошо вам призвать нацию к тому, чтобы не было крови, чтобы все оставалось в рамках конституции. Чтобы, не дай бог, никто не дал волю чувствам", — сказал Калашников.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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