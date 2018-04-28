Додон: Молдавия на выборах откроет в РФ 150 участков вместо восьми

КИШИНЕВ , 28 апреля. / ТАСС /. Молдавия на предстоящих осенью парламентских выборах должна открыть для более чем полумиллиона своих трудовых мигрантов в России как минимум 150 участков вместо восьми, как прежде. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в ходе прошедшей в субботу в Санкт-Петербурге встречи с руководителями молдавской диаспоры из всех регионов Российской Федерации.

"Говорили о необходимости открытия большего количества участков для голосования на территории Российской Федерации. Исходя из количества граждан Республики Молдова в Российской Федерации, а также количества бюллетеней, необходимо открыть как минимум 150 избирательных участков", — написал глава Молдавии на своей странице в Facebook. Он добавил, что обсудил с диаспорой, а также на прошедшей на несколько часов ранее встрече с молдавскими студентами, многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются в России молдавские граждане, которых по официальным данным в стране насчитывается более полумиллиона.

"Отметил важность регистрации общественных организаций для более активного взаимодействия учреждений и ведомств Республики Молдова с диаспорой", — подчеркнул Додон. Он рассказал о выдвинутой им в прошлом году инициативе по переходу к смешанной избирательной системе, которая предусматривает депутатские места для диаспоры.

Глава Молдавии также проинформировал о реализации соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и представил разработанные президентской администрацией инициативы, направленные на поддержку и привлечение диаспоры к участию в различных областях государственного развития.

Молдаванам в России не дают голосовать на выборах

Додон неоднократно заявлял, что правящая в Молдавии коалиция проевропейских партий специально занижает число трудовых мигрантов в России, чтобы не открывать для них дополнительные участки на выборах. Он приводил пример, когда на президентских выборах 2016 года в Италии , где проживают всего 150 тыс. молдаван, открыто 25 избирательных участков, а в России, где их более полумиллиона, — только восемь. В результате в день голосования в Москве у избирательного участка в посольстве Молдавии обычно собираются многотысячные очереди, многие избиратели не успевают проголосовать.

По словам главы Молдавии, власти боятся открывать участки в России, так как большая часть работающих там людей, как правило, голосует за представителей левой оппозиции. Проживающие в европейских странах трудовые мигранты в большинстве своем поддерживают партии, выступающие за интеграцию Молдавии в ЕС

Неудачи проевропейской власти

Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя , пообещали добиться вступления страны в ЕС. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов, в ходе которых многие партийные лидеры были осуждены или оказались под следствием. Последние опросы показали, что около 80% населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию, хотя Молдавия и получила безвизовый въезд в ЕС, снизилось с 2010 года с 70% до 37%. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, который тогда возглавлял выступающую за интеграцию в ЕАЭС и сближение с Россией оппозиционную Партию социалистов Молдавии.