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Пресс-секретарь Пашиняна сообщил, что оппозиция продолжит акции протеста
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Пресс-секретарь Пашиняна сообщил, что оппозиция продолжит акции протеста 

РИА Новости 41 минуту назад
Оппозиция Армении продолжит акции протеста, несмотря на решение правящей партии не выдвигать кандидата в премьеры — пресс-секретарь Пашиняна
РИА Новости: последние новости
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