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Пресс-секретарь Пашиняна сообщил, что оппозиция продолжит акции протеста
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Пресс-секретарь Пашиняна сообщил, что оппозиция продолжит акции протеста
РИА Новости
41 минуту назад
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Оппозиция
Армении
продолжит акции протеста, несмотря на решение правящей партии не выдвигать кандидата в премьеры — пресс-секретарь Пашиняна
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