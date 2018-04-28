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Назарбаев вспомнил молодость
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Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Sputnik / Болат Шайхинов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил об общежитии своей молодости.
В субботу в Астане проходила XXVI сессия Ассамблеи народа Казахстана, где, в том числе, обсуждались пять социальных инициатив Назарбаева и его поручение о строительстве общежитий для молодежи.
"Моим первым общежитием была палатка в Темиртау. Буран, мороз, а мы в палатке. Человек 30 сначала при строительстве Карагандинского металлургического комбината, по комсомольской путевке", — рассказал казахстанский лидер.
"Потом в карагандинском общежитии жили, до сих пор адрес помню, номер комнаты помню. Прекрасный это период, вспоминается", — приводит слова Назарбаева Sputnik Казахстан.
Ранее президент поручил до конца 2022 года построить студенческие общежития не менее чем на 75 тысяч мест.
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