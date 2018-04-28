Назарбаев: Языковая политика Казахстана нашла оптимальный баланс интересов

Политика трехъязычия Казахстана отвечает интересам казахстанцев и никого не ущемляет, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев , сообщает «МИР 24».

Триязычие (казахский, русский и английский — ИФ) отвечает коренным интересам народа и не ущемляет интересы кого-либо в нашей стране. Глубоко убежден, что общенациональное языковое согласие, достигнутое в Казахстане это наше золотое решение, это отвечает глобальному тренду развития общества, науки, образования, будущего нашей молодежи», — сказал Н. Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана в Астане в субботу.

Он подчеркнул, что этносоциальная политика страны получила высокую оценку со стороны ООН ОБСЕ и других международных организаций.

«В частности, языковая политика государства, о чем немало говорилось и хорошего, и критического, позволила найти оптимальный баланс интересов», — добавил глава государства.

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