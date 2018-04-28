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Назарбаев: Языковая политика Казахстана нашла оптимальный баланс интересов
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Назарбаев: Языковая политика Казахстана нашла оптимальный баланс интересов 

Мир24 1 час назад
Политика трехъязычия Казахстана отвечает интересам казахстанцев и никого не ущемляет, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщает «МИР 24».
Триязычие (казахский, русский и английский — ИФ) отвечает коренным интересам народа и не ущемляет интересы кого-либо в нашей стране. Глубоко убежден, что общенациональное языковое согласие, достигнутое в Казахстане это наше золотое решение, это отвечает глобальному тренду развития общества, науки, образования, будущего нашей молодежи», — сказал Н. Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана в Астане в субботу.
Он подчеркнул, что этносоциальная политика страны получила высокую оценку со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций.
«В частности, языковая политика государства, о чем немало говорилось и хорошего, и критического, позволила найти оптимальный баланс интересов», — добавил глава государства.
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