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Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидата в премьеры
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Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидата в премьеры 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости: Правящая Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьера — вице-спикер парламента, член РПА Шармазанов
РИА Новости: последние новости
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