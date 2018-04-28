Иностранцам с картой болельщика могут сделать свободным въезд через Белоруссию на ЧМ-2018

МИНСК , 28 апреля. / ТАСС /. Белоруссия Россия практически полностью согласовали проект «малого спортивного соглашения» о взаимном признании виз, которое позволит иностранным гражданам, имеющим электронную карту болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун по итогам состоявшихся переговоров с российской стороной в формате видеоконференции.

"В целом согласованы все положения проекта соглашения, которое будет действовать на период проведения двух спортивных мероприятий — ЧМ-2018 по футболу и II Европейских игр, которые пройдут в Белоруссии в 2019 году", — отметил представитель белорусского МВД

Бегун уточнил, что сторонами согласовано положение, в соответствии с которым иностранцы с картой болельщика смогут «беспрепятственно проезжать через Белоруссию по трем автомобильным дорогам, а также железнодорожным и авиатранспортом».

Глава департамента уточнил, что речь идет об автодороге Брест-Минск-граница РФ, а также гомельской и витебской автотрассах в направлении Российской Федерации. При этом, по его словам, пока остается не согласованным вопрос о въезде в РФ иностранцев, имеющих действительную российскую или белорусскую въездные визы.

"Российская сторона настаивает на том, чтобы иностранцы с визами, но не имеющие карты болельщика, въезжали в Российскую Федерацию только через международные пункты пропуска. Белорусская сторона предлагает сделать свободным въезд в РФ из Белоруссии", — сказал Бегун.

Он проинформировал, что стороны вернутся к обсуждению этих вопросов после майских праздников. Бегун затруднился сказать, когда сторонами может быть подписано соглашение. «Известно, что оно должно вступить в силу с 1 июня», — отметил глава департамента МВД Белоруссии.

История вопроса

Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа. В связи с отсутствием согласованности по некоторым вопросам белорусская сторона предложила рассмотреть возможность о подписании до ЧМ-2018 подготовленного Минском усеченного варианта соглашения о взаимном признании виз. Он позволит обеспечить беспрепятственный транзит футбольных болельщиков в РФ.

Для подготовки полномасштабного соглашения сторонам необходимо будет согласовать вопросы обмена информацией и список стран, граждане которых смогут беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ, имея российскую визу. В настоящее время иностранцы могут въезжать на территорию РФ только через межгосударственные пункты пропуска, которых ввиду отсутствия пограничного контроля на белорусско-российской границе нет.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.