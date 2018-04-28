Тбилиси разъяснил заявление Лукашенко о том, что «премьер Грузии на 75% русский»

В заявлении пресс-службы говорится о том, что на мартовской встрече в Тбилиси премьер-министр Грузии и лидер Белоруссии, помимо иных тем, коснулись и отношений России и Грузии.

«В этом контексте премьер-министр высказал сожаление, что в течение нескольких недель останки (погибшего в Южной Осетии грузина — прим. ВЗГЛЯД) Арчила Татунашвили не выдавались семье, хотя у России для этого были все рычаги. На встрече с Лукашенко была отмечена прагматичная политика правительства Грузии по отношению к России, было сказано, что не наблюдается противостояния на уровне двух народов», — указано в сообщении.

На встрече также подчеркивалось, в год Грузию посещает полтора миллиона российских туристов, при этом не было инцидентов на этнической почве. «В этом же контексте Георгий Квирикашвили сказал, что у него бабушка была русской, что в Грузии по сей день множество смешанных семей. При этом премьер-министр Грузии подчеркнул, что для Грузии есть „красные линии“ — это суверенитет и территориальная целостность страны», — сообщает пресс-служба Квирикашвили. Премьер Грузии в беседе с Лукашенко обратил внимание на то, что «нормализация отношений двух стран проходит по этим фундаментальным принципам». По его словам, на этом направлении российская власть «не делает шагов».

Накануне Лукашенко во время своего выступления в парламенте заявил, что премьер-министр Грузии на «75% русский человек». «Премьер [Грузии], как у нас Кобяков, но у нас он 100% русский, а там 75% русский человек. Мы с ним за столом сидели, вино их грузинское пробовали. Человек раскрепостился и мне начинает чуть ли не со слезами на глазах рассказывать о своем отношении к России», — сказал президент Белоруссии.