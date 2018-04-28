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Додон встретился со студентами из Молдавии в Санкт-Петербурге
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Додон встретился со студентами из Молдавии в Санкт-Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился в Санкт-Петербурге с молдавскими студентами, обсудил их проблемы и напомнил, что они смогут получить работу в соей стране.
Ранее сообщалось, что Додон 27-28 апреля посетит с официальным визитом Санкт-Петербург, где встретится с руководством города и лидерами молдавской диаспоры из разных регионов России.
"Сегодня провел встречу с молдавскими студентами в Санкт-Петербурге. Обсудили вопросы, с которыми сталкиваются студенты, а также обговорили ход реализации соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках встреч с президентом России Владимиром Путиным", — написал Додон в Facebook.
Глава молдавской республики представил разработанные президентской администрацией инициативы, направленные на поддержку и привлечение диаспоры к участию в различных областях государственного развития. «Напомнил о моей прошлогодней инициативе по поводу информирования уехавших из страны граждан о новых возможностях трудоустройства на родине», — отметил президент.
Помимо этого Додон призвал молодых граждан Молдавии, живущих в Санкт-Петербурге, включиться в организацию мероприятий в рамках Года Святого Штефана Великого.
Вступив в должность президента 23 декабря 2016 года, Додон совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики, гуманитарном сотрудничестве и экспортным поставкам.
Ранее Додон объявил в Молдавии 2018 год годом Штефана Великого. Штефан Великий был одним видных правителей Молдавского княжества, он правил страной с 1457 по 1504 годы.
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