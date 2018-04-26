В Белоруссии оппозиция вспомнила чернобыльскую трагедию 

Об этом сообщает РИА Новости.
«Чернобыльский шлях» проводится ежегодно с 1988 года в Минске, обычно в формате шествия и митинга. Ранее разрешение на проведение «Чернобыльского шляха» дали минские власти, но план мероприятия был скорректирован. В частности, городские власти предложили осуществить сбор участников акции не у здания Национальной академии наук, а у расположенного на другой стороне проспекта Независимости кинотеатра «Октябрь». План мероприятия предусматривает шествие по улицам города к памятному знаку жертвам Чернобыля в парке Дружбы народов. Здесь пройдет митинг и возложение цветов.
В настоящее время около 200 человек собрались на площадке у кинотеатра «Октябрь. Они держат традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты против строительства в Белоруссии АЭС. Участники акции сформировали колонну, во главе которой держат икону и колокол, и начали шествие. За происходящим наблюдают сотрудники милиции, не вмешиваясь в происходящее.
Параллельно в Киевском сквере белорусской столицы Консервативно-христианская партия — БНФ проводит немногочисленный митинг по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, который также разрешен Минским городским исполкомом.
Авария на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек, а также 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади).