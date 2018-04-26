В Белоруссии оппозиция вспомнила чернобыльскую трагедию

Об этом сообщает РИА Новости.

«Чернобыльский шлях» проводится ежегодно с 1988 года в Минске , обычно в формате шествия и митинга. Ранее разрешение на проведение «Чернобыльского шляха» дали минские власти, но план мероприятия был скорректирован. В частности, городские власти предложили осуществить сбор участников акции не у здания Национальной академии наук , а у расположенного на другой стороне проспекта Независимости кинотеатра «Октябрь». План мероприятия предусматривает шествие по улицам города к памятному знаку жертвам Чернобыля в парке Дружбы народов. Здесь пройдет митинг и возложение цветов.

В настоящее время около 200 человек собрались на площадке у кинотеатра «Октябрь. Они держат традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты против строительства в Белоруссии АЭС. Участники акции сформировали колонну, во главе которой держат икону и колокол, и начали шествие. За происходящим наблюдают сотрудники милиции, не вмешиваясь в происходящее.

Параллельно в Киевском сквере белорусской столицы Консервативно-христианская партия — БНФ проводит немногочисленный митинг по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, который также разрешен Минским городским исполкомом.