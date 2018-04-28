Казахстан направит $8 млрд на социальные инициативы

Национальная гордость не должна переходить в национализм. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал к внимательности в межэтнических отношениях. Заявление он сделал на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Она началась 28 апреля в Астане . За ходом событий следит корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров.

Около восьми миллиардов долларов направит Казахстан на реализацию социальных инициатив. С таким заявлением на сессии Ассамблеи народа Казахстана выступил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в число социальных инициатив президента входят доступное жилье и дешевая ипотека, снижение в десять раз налоговой нагрузки низкооплачиваемым работникам, повышение доступности образования, увеличение количества льготных кредитов начинающим предпринимателям и газификация страны. По мнению главы государства, эти инициативы позволят еще больше укрепить социальное единство в стране.

«Мы никогда не разделяли граждан нашей страны в каком-либо отношении. Все эти годы моим императивом была единая консолидирующая политика для всего общества, для всех граждан и этносов без исключения. Я хочу подчеркнуть, что у нас есть все законные рычаги, чтобы следовать нашей Конституции, и эти вопросы там прописаны», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев отметил эффективность казахстанской модели внутренней политики. «Наш путь правильный, и его будут изучать все», заявил президент. Отметил он и миролюбивую внешнюю политику Казахстана. В качестве примера он привел отношения с Россией

«Россия — это исторический наш сосед. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве и дружбе и понимании друг друга. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже», — подчеркнул президент.

Среди других близких партнеров Нурсултан Назарбаев назвал Китай . Казахстан по периметру границ имеет дружественное окружение, отметил президент.

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