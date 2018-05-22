В Иркутске пройдет Международный белорусский фестиваль

Четвертый Международный белорусский фестиваль «Беларускі кірмаш-2018» пройдет в Иркутске 26 мая в кинотеатре «Художественный. Начало в 13:00.

На фестивале выступят 19 белорусских коллективов и участников из Иркутска и области. Специальным гостями станут ансамбль „Чараўніцы“ из Томска и юелорусский музыкант и радиоведущий Алег Хаменка.

Также гостей фестиваля ждут мастер-классы по белорусским народным бытовым танцам, а также ремесленные уроки. Здесь же будет организована ярмарка белорусских товаров и деревенских продуктов.