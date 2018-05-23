Международный белорусский фестиваль пройдет в Иркутске

Международный фестиваль «Беларускі кірмаш» пройдет 26 мая в кинотеатре «Художественный» в Иркутске . На мероприятие приедет белорусский музыкант Олег Хоменко, сообщает БелРос.

Фестиваль проходит уже в четвёртый раз — это подарок ко дню города от белорусского клуба «Крывічы». Для всех желающих вход свободный.

Олег Хоменко — преподаватель, композитор, продюсер, член Белорусского республиканского совета по делам культуры и искусства. Он много сделал для популяризации белорусского фольклора — например, создал музыкальную группу «Палац», тем самым открыв новый музыкальный стиль фольк-модерн.