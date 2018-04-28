Российские депутаты встретятся с врио премьера Армении, заявил Затулин

"Сегодня мы встретимся с Карапетяном. Вчера члены делегации встречались господином Царукяном (крупным предпринимателем, главой фракции «Блок Царукян» Гакиком Царукяном — ред.). Сегодня состоятся встречи с членами его фракции, а также представителями «Дашнакцутюн» (бывшая партия правящей коалиции Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» — ред.)", — сказал Затулин журналистам.

По его словам, представители российской делегации будут рады также встретиться с лидером оппозиции Николом Пашиняном, если он сочтет это возможным. «Мы всех уважаем», — отметил Затулин.

Говоря о своих личных контактах в Ереване, Затулин заявил, что он провел встречи с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяном и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.