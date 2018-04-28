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Депутаты Госдумы обсудили с Карапетяном союзничество России Армении
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Депутаты Госдумы обсудили с Карапетяном союзничество России Армении 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы, находящиеся с визитом в Ереване, в субботу провели встречи с врио премьера республики Кареном Карапетяном и рядом политиков, где обсудили дальнейшее союзничество двух стран, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Мы встретились с Кареном Карапетяном и ещё несколькими политиками. Суть наших разговоров сводилась к тому, что мы должны понимать реальную обстановку. Поэтому мы слушали их, задавали им вопросы. Потому что нас волнует следующее — мы остаёмся в союзничестве? Если остаёмся, мы политические оппоненты или собеседники? Меня это волновало", — рассказал Калашников.
Раскрывать детали разговора глава думского комитета не стал.
Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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