Депутаты Госдумы обсудили с Карапетяном союзничество России Армении

"Мы встретились с Кареном Карапетяном и ещё несколькими политиками. Суть наших разговоров сводилась к тому, что мы должны понимать реальную обстановку. Поэтому мы слушали их, задавали им вопросы. Потому что нас волнует следующее — мы остаёмся в союзничестве? Если остаёмся, мы политические оппоненты или собеседники? Меня это волновало", — рассказал Калашников.

Раскрывать детали разговора глава думского комитета не стал.

Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении