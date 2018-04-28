Назарбаев назвал Россию «Богом данным соседом» 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает отношения с Россией образцовыми. Об этом глава государства заявил на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана.
"Россия — это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже", — заявил Назарбаев. По его словам, Казахстан имеет дружественные отношения со всеми своими соседями.
В то же время он отметил, что отсутствие доверия между крупными мировыми державами усугубляет глобальные проблемы. «Экономические санкции, протекционизм, терроризм, экстремизм, нестабильность в отдельных странах, а также вооруженные нападения на суверенные государства создают атмосферу неуверенности в завтрашнем дне всех жителей планеты», — подчеркнул Назарбаев. «Вопросы войны и мира должны решаться в стенах ООН Советом безопасности, однако эти нормы тоже не соблюдаются. Это в свою очередь усугубляет проблемы бедности, безработицы. Как результат — снижение роста экономики и без того слабых стран», — отметил президент Казахстана.