Назарбаев назвал Россию «Богом данным соседом»

"Россия — это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже", — заявил Назарбаев. По его словам, Казахстан имеет дружественные отношения со всеми своими соседями.