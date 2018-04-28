Калашников рассказал о встрече депутатов ГД с фракциями парламента Армении

"Со всеми фракциями встречались, кроме «Елк»: подошел только один человек… постольку, поскольку они там по улицам бегают. Все остальные в полном составе подъехали, со всеми мы провели очень обстоятельный разговор по всем вопросам", — сообщил по телефону Калашников.

По его словам, лидера «Елк» и организатора протестов Никола Пашиняна приглашали на субботнюю встречу с представителями фракций. «Он, как говорят, сейчас в другом городе, мы его пригласили. Я его представителю сегодня сказал, что мы открыты для встречи, мы объективны, мы никому ничего не навязываем, хотим понять, чем вы дышите и что вы хотите дальше делать», — отметил Калашников.