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Россию назвали «Богом данным соседом»
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Назарбаев назвал Россию «Богом данным соседом» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с Россией выстроены очень близкие отношения, и назвал их образцовыми.
"Россия — это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже", — сказал Назарбаев, открывая XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана.
Он добавил, что у Астаны дружественные отношения с соседними странами.
Ранее Назарбаев заявлял, что высоко оценивает личные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Комментарии12  Ещё 5 источников 
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